الصغرى بالقاهرة 14 درجة.. شبورة كثيفة صباحا وأجواء شديدة البرودة غدا

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه توجد غدا الأحد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويسود غدا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 لـ 2 متر، كما تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر.

وحول متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا، تكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (23 - 14).

- السواحل الشمالية الغربية (23 - 11).

- السواحل الشمالية الشرقية (23 - 12).

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (27 - 17).

- شمال الصعيد (23 - 8).