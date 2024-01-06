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وزير التنمية المحلية يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد

02:34 م السبت 06 يناير 2024

اللواء هشام آمنة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد

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كتب- محمد نصار:

حرص اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، اليوم السبت، على زيارة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأعرب اللواء هشام آمنة، عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن

بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصر والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، توجّه الأنبا باخوميوس بالشكر لوزير التنمية المحلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما أعرب مطران البحيرة، عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وتمنياته أن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

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اللواء هشام آمنة يهنئ الأنبا باخوميوس وزير التنمية المحلية الأنبا باخوميوس عيد الميلاد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

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