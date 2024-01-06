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BBC

وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

02:09 م السبت 06 يناير 2024

السيد القصير

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كتب- مصراوي:

بعث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال القصير، في التهنئة، إن هذا العيد يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجيًا من الله عز وجل دوام الأعياد بالخير والبركة وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غدٍ أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.

‏وفي سياق متصل وبهذه المناسبة، قدم "القصير" التهنئة لكل الأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، ‏داعيًا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏وأن يحفظ مصر وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه.

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة إلى قداسة البابا

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