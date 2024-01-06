دفعة قوية للاعبين قبل أمم إفريقيا.. إشادة برلمانية بحضور السيسي تدريبات منتخب مصر -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، صرح عملاق، وإنجاز كبير من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التي يشار إليها بالبنان .

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد صرحًا رياضيًّا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط؛ متكامل الأركان والخدمات، وفق أعلى المواصفات العالمية، خصوصًا مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح حسين أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام؛ لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في الرعاية المنصبة والمركزة على البنية التحتية الرياضية، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وإعطائها كل الدعم؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة إلى الشباب، ولم يأتِ هذا الاهتمام من فراغ؛ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كل حقوقه.

وأشار النائب إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية؛ سيعطي دافعًا قويًّا للاعبين خلال مشوارهم في البطولة الإفريقية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، بدولة كوت ديفوار .

ويقيم منتخب مصر معسكره حاليًّا بمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستُقام خلال الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير، قبل السفر إلى كوت ديفوار؛ للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.