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BBC

السيسي يطالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير في كأس الأمم الإفريقية

12:54 م السبت 06 يناير 2024
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (12)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (1)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (13)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (10)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (11)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (3)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (7)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (6)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (8)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (9)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (5)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (4)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (2)
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    الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر (4)
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    الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر (7)
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القاهرة (أ ش أ):

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة القدم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك، خلال تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن الرئيس على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديڤوار.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني كأس الأمم الإفريقية الرئيس السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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