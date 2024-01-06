السيسي يطالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير في كأس الأمم الإفريقية

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"شكر ووعد".. ماذا قال محمد صلاح للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل كأس الأمم

القاهرة (أ ش أ):

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة القدم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك، خلال تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن الرئيس على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديڤوار.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.