محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

"شكر ووعد".. ماذا قال محمد صلاح للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل كأس الأمم

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح، برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح في أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ أيضًا، على رفع كل السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.