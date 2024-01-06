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BBC

بسبب خناقة زوجية.. إلغاء سفر زوجين بلجيكيين إلى شرم الشيخ قبل إقلاع الطائرة

12:34 م السبت 06 يناير 2024

إلغاء سفر زوجين بلجيكيين إلى شرم الشيخ قبل إقلاع ا

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كتب- محمد عبيد:

نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي بين زوجين بلجيكيين الجنسية قبل سفرهما على إحدى الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وتم الصلح بينهما بعد إلغاء سفرهما وعمل الإسعافات الأولية.

تلقى مركز عمليات مطار القاهرة التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي بلاغًا من قائد إحدى الطائرات المتجهة إلى شرم الشيخ بسرعة إحضار عربة الإسعاف لموقع رقم 26 الخاص بسفر الطائرة لوجود راكبة "أ. ب" 30 عاما ومصابة في رأسها بسبب مشاجرة مع زوجها "س . ج" 35 عاما، وانتقلت سيارة الإسعاف والطاقم الطبي وتم عمل الإسعافات اللازمة للراكبة وإلغاء سفر الزوجين.

وحررت سلطات المطار محضر صلح بين الراكبين بعد عدة ساعات وتم التوقيع على المحضر منهما ونقلهما إلى مبنى رقم 3 لحجز إحدى الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ لاستكمال رحلتهما بعد الصلح.

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