ضبط مخدرات وأجهزة محمول مع 5 ركاب قادمين من سويسرا والإمارات وتنزانيا بمطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، من إحباط 5 محاولات تهريب في مبنى الركاب رقم ٣ لأقراص مخدرة ونباتات مخدرة وأجهزة محمول؛ مع 5 ركاب قادمين من سويسرا والإمارات وتنزانيا وتركيا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم ضبط راكبة أوروبية قادمة من زيورخ على الطائرة السويسرية، تخفي كيسًا بداخله نبات الماريجوانا المخدر وآخر بداخله نبات الحشيش المخدر و٢ برطمان بداخلهما أعشاب مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن إجمالي ٢٨١ جرامًا.

ونوهت الجمارك بأنه تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد عادل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، تحت إشراف حسن أبو زهرة رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

وجاءت المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام، وتم ضبط راكب مصري يخفي ٢٩ شري عقار الترامادول المخدر؛ بإجمالي ٢٩٠ قرصًا، تم الضبط بواسطة كل من ندا سيد، تحت إشراف محمود سليمان، مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثالثة لراكب مصري قادم من دبي على الطائرة المصرية؛ حاول تهريب ٣٥ محمولاً ماركة iPhone موديلات متنوعة، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية، وشريف عيد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وعماد صبري مأمورا الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، تحت إشراف محمود محمد سعيد، مدير الحركة.

وكانت المحاولة الرابعة لراكبة أجنبية من أصل عربي قادمة من دار السلام على الطائرة المصرية؛ أخفت ٣ أكياس بها نبات وعشب الماريجوانا المخدر، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات. وتم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة، وأحمد مرسي في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد جمال مأمورا الجمرك، تحت إشراف توني فكري، مدير الحركة.

وجاءت المحاولة الخامسة من راكب أجنبي من أصل مصري، قادم من إسطنبول على الطائرة التركية؛ بحوزته ٤٩ شريطًا لعقار مدرج بجداول المخدرات، بإجمالي ٩٨٠ كبسولة، وتم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة.

وأمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة، وتامر قاسم نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي رقمَي ٢٨٦ و ٢٨٧؛ للأولى والثاني.

وأمر أحمد علي السيد، مدير الإدارة، وأحمد الدلهماوي نائب المدير، بتحرير محضرَي ضبط جمركي رقمَي ٢٨٨ و٢٩٠ للثالث والرابعة.

وأمر سيد ممدوح مدير الإدارة، وأحمد أبو بكر نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨٩ للخامس، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.