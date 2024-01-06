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BBC

الطقس اليوم.. أمطار خفيفة وبرودة شديدة ليلًا

11:13 ص السبت 06 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للدفء
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس مائل للدفء حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية

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