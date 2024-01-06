إعلان

BBC

السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

11:08 ص السبت 06 يناير 2024
  • عرض 2 صورة
    السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية (1)
  • عرض 2 صورة
    السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية (2)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد ظهر أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء 15 ألف فدان بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية عبد الفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
"الأرض لم تُزهر في ليلة الميلاد".. مسيحيو غزة معلقون على صليب القصف الصهيوني
جثث تتطاير في الهواء.. مشاهد مرعبة في مذبحة أكتوبر (أسرار وتفاصيل)
بعد طرح شهادات الـ27%.. ما مصير أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟