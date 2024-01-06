السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد ظهر أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء 15 ألف فدان بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة.