إجراء جديد من التموين بشأن توريد 100 ألف طن سكر

كتب- محمد سامي:

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و/ أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.

وتستمر وزارة التموين في طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيهًا للكيلو بجانب طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

كما توفر الوزارة جميع السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.