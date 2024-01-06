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الشهادات المنتهية كلمة السر.. خروج 500 مليار جنيه من البنوك خلال يناير الحالي

12:05 ص السبت 06 يناير 2024

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كتب- حسن مرسي:
تستعد البنوك لإخراج حوالي 500 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري حوالي 500 مليار جنيه وذلك بعد انتهاء مدة شهادات الإدخار ذات العائد 25%.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إن شراء الشهادات الجديدة، بدأ من أمس الجمعة، من مختلف قنوات البنكين "الإلكترونية" و"أون لاين".

وأشار إلى أن ربط شهادات الاستثمار الجديدة ذات العائد 27% سنويا بلغت في أول 24 ساعة إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

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