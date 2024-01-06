عمرو أديب: تسريبات جيفري إبستاين أحدثت زلزال عالمي



كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الكشف عن وثائق تتضمن أسماء من بينهم ساسة ومشاهير ربطتهم علاقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إن تسريبات جيفري إبستاين أحدثت زلزال عالمي، زبائن إبستاين "تاجر المتعة" كريمة الكريمة في العالم.

وأضاف: انتحار إبستاين في محبسه يثير التساؤل، القائمة المسربة حول تورط ساسة عالميين بانتهاكات جنسية رهيبة، ولما تعرف مين زبائن إبستن تصاب بالارتعاش.

يذكر أن مسؤول أميركي كشف عن إن وثائق محكمة نيويورك الفيدرالية التي تحتوي على أسماء مخفية سابقًا لأشخاص مرتبطين بطريقة أو بأخرى مع مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين، سيتم الكشف الأربعاء المقبل.

وتم الكشف علنًا عن العديد من الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 150 شخصًا في ملفات المحكمة المدنية على أنهم مرتبطون بطريقة أو بأخرى بإبستين، الذي انتحر في عام 2019 بعد اعتقاله بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس مع الأطفال.

وتم تقديم الوثائق التي سيتم الكشف عنها قريبًا فيما يتعلق بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن والتي رفعتها ضحية إبستين فيرجينيا جيوفري ضد شريكة إبستين غيسلين ماكسويل.