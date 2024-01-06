"راشد" يوجه برفع كفاءة وتطوير أسوار المنشآت بميدان الجيزة

كتب- أحمد مسعد:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة برفع كفاءة وتطوير أسوار المنشآت الواقعة بميدان الجيزة ومحيطه، فى إطار أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بنطاق المحافظة.

وأعلنت المحافظة، أن حى جنوب الجيزة، شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسوار المنشأت بميدان الجيزة و شارع الشهيد جمال الدين عفيفى نطاق حى جنوب الجيزة.

وأكدت المحافظة، أنه قد شملت الأعمال طلاء الأسوار ورفع كفاءتها وترميمها وتدعيم الأرصفة وإحلال المتهالك منها وتجديد كشافات الإنارة، إلى جانب إضافة أحواض الزهور لإضفاء اللمسة الجمالية على الأسوار.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحسين الرؤية البصرية لمختلف شوارع وميادين ومحاور المحافظة، مضيفاً إلى أن الأعمال من شأنها تنمية الواجهة الحضارية لأسوار المنشأت والتى شملت أسوار جامعة القاهرة أحد أعرق جامعات العالم.