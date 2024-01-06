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للعام الثالث.. تجديد الاعتماد الدولي لـ"المركزي لبحوث الحشائش"

05:00 ص السبت 06 يناير 2024

أرشيفية

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو للمعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل،اليوم الجمعة ، إنه تم تجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001:2015للعام الثالث على التوالى، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

وأشار عبيد، إلى أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لـمكافحة الحشائش، فضلا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

بحوث الحشائش وزارة الزراعة شهادة الأيزو

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