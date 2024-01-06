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الزراعة: لم نرصد إصابة محاصيل القمح والفول والبنجر بحشرات أو فطريات

03:00 ص السبت 06 يناير 2024

القمح

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كتب- أحمد مسعد:

تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، المحاصيل الاستراتيجية العامة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد محاصيل القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة.

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية حتى الآن وإن الإدارة توجه المزارعين دائما إلى المكافحة السليمة للحشائش عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق في محصول القمح ولا توجد إصابات بدودة الحشد الخريفية.

وأضاف أن الحفاظ على نخيل البلح أولوية أولى لوزارة الزراعة في ظل التوجيهات وان مبيدات مكافحة سوسة النخيل الحمراء متوفرة لدى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية وفي نفس الوقت قامت الإدارة بتوفير أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء وتم عقد عدد 14 ندوة ارشادية لاستخدام أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء في معظم محافظات جمهورية مصر العربية خصوصا المحافظات التي تكثر فيها زراعات نخيل البلح استهدفت تلك الندوات عدد 179 مهندس زراعي و 25 مزارع، كما يتم متابعة عمليات المكافحة لسوسة النخيل الحمراء.

وتابع "رزق"، أن العمل في البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة مستمر وان الإصابة تقلصت بنسبة كبيرة جدا وهي غير مؤثرة على الموالح والتي تعتبر من الحاصلات التصديرية الهامة كما ان اللجان تتابع موضوع غش المبيدات بشن حملات مكثفة على محال المبيدات مع شرطة المسطحات المائية للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الإدارة تتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية حيث وصلت المساحة المعاملة بالمفترس الاكاروسي الى 400 فدان و 150 فدان بطفيل التريكوجراما حتى الان على محصول الفراولة وهو من المحاصيل التصديرية.

محصول القمح البنجر الفول الآفات الزراعية

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