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BBC

7 مليارات جنيه حصيلة شهادات 27%.. "اتحاد البنوك" يوضح تفاصيل ما حدث في اليوم الأول

11:12 م الجمعة 05 يناير 2024

محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر

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كتب- حسن مرسي:
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة بفائدة 27%، مشيرا إلى أن هذه الشهادات متاحة حاليا.

وأضاف الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة: وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن هذه الشهادة، هي شهادة ادخار جديدة لأجل عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، مشيرا كما طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

نوه محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن شراء الشهادات الجديدة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة، من مختلف قنوات البنكين “الإلكترونية” و"أون لاين"، وتخرج في يناير 2024، نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%، مع انتهاء مدتها.

محمد الأتربي بنك مصر البنك الأهلي حصيلة شهادة 27%

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