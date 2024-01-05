11 خطوة.. "الكهرباء" تكشف إجراءات تركيب محطة طاقة شمسية بالبيت



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طريقة تركيب محطة الطاقة الشمسية في البيت بشكل بسيط.

وأوضحت الكهرباء طريقة تركيب محطة الطاقة الشمسية بـ 11 خطوة جاءت كالتالي:-

١- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء.

٢- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

٣- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

٤- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

٥- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع ب زيارة ثانية للموقع من أجل:

- عمل معاينة بعد التركيب.

- اصدار مقايسة العداد و القياسات.

- تركيب العداد التبادلي.

- إجراء القياسات .

- ⁠عمل محاضر الربط والاطلاق .

- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل و شركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة ٢٥ عاما بحد أقصى.