رئيس الأساقفة بـ"الأسقفية" يستقبل كاهن الكنيسة السريانية للتهنئة بالعيد

كتب- إسلام لطفي:

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفدًا من الكنيسة السريانية في مصر، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفة بالزمالك.

قدم الأب فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، التهنئة لرئيس الأساقفة بعيد الميلاد المجيد، مصليًا أن يحفظ الله مصر وشعبها.

من جانبه، رحب رئيس الأساقفة بالوفد، وقدم التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد، قائلاً: هذا العيد يدعو إلى المحبة والسلام.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة الأب فيليبس عيسى، مؤكدًا أهمية التعاون بين الكنائس المختلفة.

وتبادل الطرفان الحديث حول أهمية العمل المشترك بين الكنائس المختلفة، وضرورة تعزيز روح المحبة والسلام بين الشعب.

وأشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تفعله الكنيسة السريانية في نشر تعاليم السيد المسيح والتنمية المجتمعية.

وتحدث الأب فيليبس: إننا نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس، ونسعى إلى تعزيز هذه الوحدة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الأب فيليبس الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون في المجالات المختلفة.

ضم الوفد الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، مجدي البيداوي مسؤول أسرة ماراغناطيوس النوراني للشبيبة السريانية الأرثوذكسية، وجية ليون عضو لجنة اجتماع الأسرة بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، مينا ناجي مسؤول المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.