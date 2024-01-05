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BBC

بالفيديو.. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق والمحاور في القاهرة الجديدة

06:11 م الجمعة 05 يناير 2024

السيسي يتفقد عددًا من الطرق والمحاور الجديدة

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كتب- إسلام لطفي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة ٥ يناير، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي للمشروعات، التي تستهدف إحياء مساحة ١٥ ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية.
وتستهدف المشروعات الجديدة زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل في قطاعات متنوعة.

تفقد الطرق والمحاور الرئيس السيسي محور طلعت حرب

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