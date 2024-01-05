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BBC

بعد زيادة حوادث التصادم.. محافظة الجيزة توجه نصائح لقائدي الدراجات النارية

06:05 م الجمعة 05 يناير 2024

أرشيفية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت محافظة الجيزة عن الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بانقلاب وتصادم الدراجات النارية "الموتوسيكل"، وناشدت المحافظة المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الحادث:

- ارتداء الخوذة.
- فحص دراجتك قبل كل رحلة (المصابيح الأمامية والخلفية - إشارات الانعطاف - المكابح - الوقود - الزيت - ضغط الإطارات - المرايا - المقاود).
- الالتزام بقواعد المرور.
- عدم تناول المخدرات أو الكحوليات عند الركوب (ضرورة معرفة الأعراض الجانبية للأدوية الموصوفة طبيًا سواء النعاس او الدوخة وبطئ رد الفعل).
- ابق مرئيًا على الطريق خاصة في الظروف الجوية السيئة وارتداء ملابس عاكسة في الظلام لسهولة رؤيتها.
- مراجعة أحوال الطقس باستمرار لاسيما خطورة قيادة دراجتك في ظروف مبللة.
- ترك مسافة آمنة بنحو 4 ثوان من السيارة التي أمامك.

قائدي الدراجات النارية الجيزة حوادث الطرق التصادم

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