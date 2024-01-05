بعد زيادة حوادث التصادم.. محافظة الجيزة توجه نصائح لقائدي الدراجات النارية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت محافظة الجيزة عن الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بانقلاب وتصادم الدراجات النارية "الموتوسيكل"، وناشدت المحافظة المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الحادث:

- ارتداء الخوذة.

- فحص دراجتك قبل كل رحلة (المصابيح الأمامية والخلفية - إشارات الانعطاف - المكابح - الوقود - الزيت - ضغط الإطارات - المرايا - المقاود).

- الالتزام بقواعد المرور.

- عدم تناول المخدرات أو الكحوليات عند الركوب (ضرورة معرفة الأعراض الجانبية للأدوية الموصوفة طبيًا سواء النعاس او الدوخة وبطئ رد الفعل).

- ابق مرئيًا على الطريق خاصة في الظروف الجوية السيئة وارتداء ملابس عاكسة في الظلام لسهولة رؤيتها.

- مراجعة أحوال الطقس باستمرار لاسيما خطورة قيادة دراجتك في ظروف مبللة.

- ترك مسافة آمنة بنحو 4 ثوان من السيارة التي أمامك.