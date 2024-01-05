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BBC

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

02:54 م الجمعة 05 يناير 2024

القس أندريه زكي

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القاهرة - أ ش أ

احتفلت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور مجموعة من قيادات الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي إنه يتم نقل فعاليات الاحتفال، على الهواء من التلفزيون المصرى، وعدد من الفضائيات المصرية.

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القس أندريه زكي كنيسة قصر الدوبارة رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد

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