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القوات المسلحة تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

02:50 م الجمعة 05 يناير 2024

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها:

قداسة البابا تواضروس الثانى

بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يطيب لى أن أبعث إلى قداستكم والأخوة الأقباط بأطيب التهانى بحلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط وهم يهنئون قداستكم بعيد الميلاد المجيد يؤكدون بذل كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤليات التى يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية.

مؤكدين أن وحدة نسيجنا الوطنى هى الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضارى جيلاً بعد جيل .

حفظكم الله وبارك عطائكم وكل عام وقداستكم بخير .

وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى

بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة تهنئ الإخوة الأقباط عيد الميلاد المجيد

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