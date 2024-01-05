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رمضان 2024.. موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445

01:26 م الجمعة 05 يناير 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الخميس المقبل الـ 11 من يناير الجاري، هلال شهر رجب لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب لعام 1445 هجرية، يوم الخميس الـ 11 من يناير الجاري، الـ 29 من شهر جمادى الآخرة، بعد صلاة المغرب.

كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر رجـب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويعد "رجب" هو الشهر السابع في التقويم الهجري، ويأتي بعده شهر شعبان، وشهر رمضان المبارك.

دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رجب شهر رجب 1445 رؤية هلال شهر رجب

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