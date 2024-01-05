الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

من الرقص أثناء التلاوة لنسيان الآيات.. من هو الشيخ محمد حامد السلكاوي؟

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الجو بارد ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب الأنحاء، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.