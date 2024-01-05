محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.

ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل في محيط الكنائس، مطالبا برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أية سيارات بمحيط الكنائس.