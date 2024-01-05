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BBC

السيسي يهنىء أقباط مصر بالخارج بعيد الميلاد المجيد

10:28 ص الجمعة 05 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سرورى أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. واغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير

عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

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Asha
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