نشرة التوك شو.. تغيير وزاري مرتقب وشهادات إدخارية جديدة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- أستاذ تمويل يكشف سبب إصدار شهادات بعائدي 27% و23%

علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بعائد 23%شهريًا و27% سنويًا.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة"، مساء الخميس، "منذ عام تم إصدار شهادة بعائد 25% ينتهي استحقاقها اليوم والمبلغ التي تم تحصيله وصل إلى 460 مليار جنيه".

وأضاف أستاذ التمويل: "بعد انتهاء مدة هذه الشهادة في ظل العائد المتاح حاليًا 19% سيكون المسافة كبيرة وأي حائز شهادة ممكن يخليه يقارن بين الادخار أو شراء وسيلة بديلة أخرى سواء العقار أو الذهب أو العملة أو الاستهلاك يؤدي إلى زيادة التضخم".

وتابع: "كان لا بد من بنكي مصر والأهلي أن يحافظوا على هذه الأموال فكان إصدار هذه الشهادات ليتم إعادة استثمارهم مرة أخرى، وأتوقع الرقم سيزيد عن 460 مليار جنيه من حائزي الشهادات التي تم انتهائها بالفعل وقد يكون هناك عملاء جدد يدخلوا في هذه الشهادة، والبعض قد يذهب بعيدًا عن استمرار الادخار، وقد يستمر البنكين في طرح هذه الشهادات لما بعد هذا الشهر".

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- انفراجة اقتصادية كبرى قبل شهر أبريل.. مصطفى بكري يوضح التفاصيل

علق الإعلامي مصطفى بكري، على ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات على مدار الأيام الماضية.

وتابع خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد " بشوف ناس كانت مستورة مبقتش مستورة، فيه ناس تعبانة، وفي الوقت ذاته لا أحد يستطيع إنكار أن الدولة تمر بتحديات بينها الأوضاع العالمية التي حدثت بعد أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار"، "مشكلتنا أن 75% من احتياجات الدولة المصرية تأتي عن طريق الاستيراد، ومن ثم ينعكس التضخم الدولي على أوضاعنا الداخلية".

وتابع: "توجد طروحات لا تمس الأمن القومي يبلغ حجمها 101 مليار دولار، ولن نصل للشهر أبريل المقبل بهذه الحالة المالية، مؤكدًا أن هناك انفراجة ستحدث قبل أبريل المقبل، وفي هذا العام سنشهد تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة على أن تترك الفرصة للقطاع الخاص.

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- مصطفى بكري: تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة قبل شهر إبريل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك انفراجة ستحدث قبل أبريل المقبل، وفي هذا العام سنشهد تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة على أن تترك الفرصة للقطاع الخاص، الذي سيحصل على مساحة أكبر في كافة المجالات.

وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا للمعلومات فإن هناك أطروحات جاهزة من شأنها حلحلة مشكلة الدولار بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كبرى، منوهًا أن هناك طروحات لا تمس الأمن القومي يبلغ حجمها 101 مليار دولار ستتم قبل شهر إبريل المقبل.

وواصل الإعلامي مصطفى بكري "الأزمة مرتبطة بسياسات موروثة من زمن بعيد، صحيح الإصلاح الاقتصادي له انعكاساته لكن لم يكن يوجد بديل غيره"، مؤكدا وجود ممارسات خاطئة تتحملها الحكومة، أهمها عدم مراعاة فقه الأولويات.

ووجه رسالة إلى الحكومة: "تعالوا يا جماعة منستفزش الشعب المصري، ومنخليهوش يحس باليتم، نخلى الطبقة المتوسطة ميسورة، صحيح المشروعات القومية حملت الدولة عبئا كبيرا لكن في المقابل وفرت فرص عمل لـ 5 ملايين، وكان يجب أن يتم تنظيمها بشكل أفضل".

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- تغيير وزاري قريبًا.. مصطفى بكري: الرئيس يدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة ستشهد تغييرا حكوميا مع الولاية الرئاسية الجديدة، بمقتضى الدستور، مشيرا إلى أن الفترة الجديدة سوف تشهد تغييرًا وزاريًا علاوة على تغيير المحافظين.

ونوه بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، بأن الفترة المقبلة، ستشهد تشكيل هيكل الحوار الوطني وشكله وأسلوبه، والإسراع بعقد الجلسات للانتهاء سريعا من التوصيات، ومشاركة قوى أخرى جديدة، مبينا أن الحوار الوطني سيكون بشكل جديد.

وأضاف بكري، أن الرئيس السيسي يدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين، قائلا: "المصري ذكي، ولديه الوعي الكبير بما يحاك بالوطن، والدولة ستعبر الأزمة الحالية، في ظل دخولها معتركا صعبا وليس مصر فقط ولكن العالم أجمع دخل هذا المعترك".

وأشار بكري، إلى أن مصر لا تسعى إلى حرب، مبينا أن الدولة لديها حدود والجيش المصري يحافظ علىها، الدولة بها قائد كبير، يعي جيدا مصلحة شعبه، وهدفه هو خدمة الشعب المصري، والإطار العام هو وجود وطن يحصل كل مواطن على حقه، قائلا: "ربنا واقف مع البلد، و3 أو 4 شهور والبلد كل حاجة هتعدي والأزمة هتعدي".

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- الحكومة تكشف مصير سعر الذهب بعد طرح شهادات بنكية بعائد 27%

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الشهادات التي تم الإعلان عن طرحها مساء اليوم من بنكي مصر والأهلي، ستؤدي لخفض سعر جرام الذهب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لمصراوي، أن قرار طرح الشهادات سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب بشكل مؤكد.

وأوضح أن سعر الجرام ارتفع في مصر خلال عام بعد أن ارتفاعه عالميًا، وطرح الشهادات حاليا سيؤدي في الأغلب للتراجع.

وأكد "فرج": "السعر العالمي وقيمة العملة المحلية وإقبال الناس على الشراء يحددون سعر الجرام، "لو معملش الشهادات دي دلوقتي كان وصل سعر الجرام لـ٣٥٠٠ جنيهًا".

واختتم: "نتوقع أن يقل سعر الجرام ١٥٠ جنيهًا خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر- قررا طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.

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- النقل: منح موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطات الركاب والسفن السياحية بـ 3 موانئ

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.

ووقع على العقد، اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقال الفريق كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية و مجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري و استمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.

وأضاف وزير النقل أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 و2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفائتها وإعادة تطويرها من خلال الشراكة مع موانئ أبو ظبي العالمية.

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- خبير يتوقع تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية جديدة في 2024

كشف الدكتور محمد عبدالهادي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالبورصة المصرية، وخاصة أنها أثبتت قدرتها العالية، وسجلت أكبر ارتفاعات بنسبة 66% في 2023.

وقال عبدالهادي، خلال لقائه عبر برنامج "أرقام وأسواق"، مساء الخميس، أن البورصة المصرية في 2024 ستسجل أرقاما خرافية وقياسية، وخاصة أن الموضوع مرتبط بالطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت 5.6 مليار دولار في 2023 ومتوقع طروحات قوية وعالية الفترة المقبلة في 2024، وكل هذا سيسهم في ارتفاعات البورصة المصرية.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشار إلى متانة الاقتصاد المصري، وقال إن هناك أخبارا إيجابية عن المفاوضات المقبلة، وهذا سينعكس على سعر الدولار في الانخفاض، وبالفعل الدولار انخفض في السوق المصري، ومع وصول الدفعات من صندوق النقد، وتفعيل برنامج الطروحات الدولارية، فالأمر سيختلف تمامًا.

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