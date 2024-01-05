القاهرة 26 مليون والغردقة 8 ملايين.. أعداد الركاب بالمطارات خلال 2023

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أعداد الركاب خلال عام 2023، حيث حققت المطارات المصرية معدلات قياسية فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي .

وذكرت الشركة القابضة في حصاد 2023، حيث سجلت حركة الطائرات أكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام 2022.

واستقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ مليون و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣.