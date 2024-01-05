إعلان

BBC

القاهرة 26 مليون والغردقة 8 ملايين.. أعداد الركاب بالمطارات خلال 2023

05:00 ص الجمعة 05 يناير 2024

الشركة القابضة للمطارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أعداد الركاب خلال عام 2023، حيث حققت المطارات المصرية معدلات قياسية فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي .

وذكرت الشركة القابضة في حصاد 2023، حيث سجلت حركة الطائرات أكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام 2022.

واستقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ مليون و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣.

الشركة القابضة للمطارات حصاد 2023 المطارات المصرية مطار القاهرة الدولى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق في فيصل والهرم لمدة 12 ساعة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق في فيصل والهرم لمدة 12 ساعة
بعد اغتيال أحد قيادييها.. فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أمريكيتين بسوريا
300 متر من اللهب.. مصابان في حريق مصنع بكرداسة
البنك الأهلي يعلن تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة بسعر فائدة يصل لـ 27%