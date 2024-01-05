9 خطوط جديدة وإطلاق أول رحلة دولية من مطار سفنكس.. حصاد مصر للطيران خلال 2023

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حصادها خلال 2023 ، حيث أشارت إلى افتتاح وإعادة تشغيل 9 خطوط جديدة لتدخل الخدمة ضمن شبكة الشركة على مستوى العالم وذلك في إطار خطتها لزيادة الرحلات وجذب أكبر عدد من السياح.

وأوضحت أنه عملت على تشغيل أول رحلة دولية من مطار سفنكس الدولي إلى مطار ألميريا بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo لنقل أعضاء مجلس إدارة إتحاد ألميريا الرياضي بإسبانيا.

واحتفلت مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، وقامت الشركة بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد، وتم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.

واستقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي – أيام (السبت والإثنين والأربعاء) ، وتشجيعًا من الشركة للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

كما شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة مراسم إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737- ، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن.

كما أقلعت أولى رحلات مصرللطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي ، وذلك في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير الشركة رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام (الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد).

وانطلقت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة إلى مدينة بورسودان وعلى متنها 120 راكباً، وقامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

كما شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وهيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات مصر للطيران المتجهه من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو ، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

وأقلعت أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكباً ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى (الثلاثاء والخميس)، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

وقامت مصر للطيران بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة ، تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام (الثلاثاء والخميس والسبت).