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BBC

بعد ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق في فيصل والهرم لمدة 12 ساعة

11:51 م الخميس 04 يناير 2024

انقطاع المياه

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق : "كفر طهرمس - الطالبية - فيصل- حسن محمد فيصل- التعاون - الطوابق- المطبعة - كعابيش - المريوطية- الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل".

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون لمدة ١٢ ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبوالنمرس.

وأكدت أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب الجيزة

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