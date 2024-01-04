تقرير دولي: مطار القاهرة‎ ‎من أسرع 3 مطارات نموًا في العالم منذ 2019 ‏

كتب- محمد عبيد:

شهد العام الماضي صدور تقرير عن شركة‎ Cirium لتحليل بيانات السفر الجوي، جاء فيه أن مطار القاهرة الدولى حقق نتائج إيجابية ‏ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحجم المقاعد بزيادة قدرها 23% منذ عام 2019 وحتى شهر يناير ‏‏2023، ويعد مطار القاهرة الدولي الأكثر ازدحاماً داخل القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط‎.

وأشار التقرير إلى أن مطار القاهرة الدولي استفاد من نمو الحركة السياحية بمصر خاصةً رحلات ‏الترانزيت المتجهة من وإلى الوجهات السياحية المصرية مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وغيرها، ‏وذلك رغم أزمات انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما أوضح التقرير أن أحد ‏الأسباب الرئيسية في زيادة الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمطار ‏ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب وسهولة التنقل بين صالات الركاب المختلفة‎.

كما شهد مطار القاهرة الدولي في أبريل الماضي أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية في يوم ‏واحد وذلك في حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ‏ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم فى أوقات الذروة التي شهدها المطار، وتم ‏تصنيف المطار من المطارات الأعلي كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الإفريقية.