تقرير دولي: مطار القاهرة من أسرع 3 مطارات نموًا في العالم منذ 2019
كتب- محمد عبيد:
شهد العام الماضي صدور تقرير عن شركة Cirium لتحليل بيانات السفر الجوي، جاء فيه أن مطار القاهرة الدولى حقق نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحجم المقاعد بزيادة قدرها 23% منذ عام 2019 وحتى شهر يناير 2023، ويعد مطار القاهرة الدولي الأكثر ازدحاماً داخل القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن مطار القاهرة الدولي استفاد من نمو الحركة السياحية بمصر خاصةً رحلات الترانزيت المتجهة من وإلى الوجهات السياحية المصرية مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وغيرها، وذلك رغم أزمات انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما أوضح التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمطار ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب وسهولة التنقل بين صالات الركاب المختلفة.
كما شهد مطار القاهرة الدولي في أبريل الماضي أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية في يوم واحد وذلك في حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم فى أوقات الذروة التي شهدها المطار، وتم تصنيف المطار من المطارات الأعلي كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الإفريقية.
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