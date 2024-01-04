الطن بـ32 ألف جنيه.. أستاذ بـ"البحوث الزراعية" يكشف لـ"مصراوي" سبب ارتفاع أسعار الفول

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار الفول في سوق الجملة لتسجل نحو 32 ألف جنيه مقابل 28 ألف جنيه قبل شهر، واقع زيادة 4 الآف جنيه.

وقال الدكتور محمود إبراهيم، رئيس قسم البقوليات بمركز البحوث الزراعية، إن حجم إنتاج مصر من الفول لا يتخطى الـ 30% وتستورد أكثر من 70% من استهلاكها المحلي من الدول الأجنبية خصوصا الفول الصيني، حيث إن المساحة المزروعة من الفول قد لا تتخطى الـ 100 ألف فدان، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 450 ألف فدان على الأقل لتغطية الاكتفاء الذاتي.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المساحة المزروعة بالفول تراجعت بسبب الزراعة المبكرة أو بسبب الهلوك التى سبق وضرب المحصول فى الفترات الماضية.

ولفت إلى أن المحصول تقل مساحته نظرًا للتوسع في الزراعات الاستراتيجية مثل القمح، والبنجر، والبرسيم.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، ونحو 95% من استهلاكها من العدس، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، بحسب ما قاله أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في وقت سابق لمصراوي.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى حدود 54 جنيها، وفق ما قاله مراقبون لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

واتسعت فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء إلى نحو 23 جنيها، حيث سجل القطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.

ويرجع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات، وكذلك تقييد حدود استخدامات بطاقات الدفع بالعملات الأجنبية داخل وخارج مصر.

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