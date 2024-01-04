انفراجة اقتصادية كبرى قبل شهر أبريل.. مصطفى بكري يوضح التفاصيل

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات على مدار الأيام الماضية.

وتابع خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد " بشوف ناس كانت مستورة مبقتش مستورة، فيه ناس تعبانة، وفي الوقت ذاته لا أحد يستطيع إنكار أن الدولة تمر بتحديات بينها الأوضاع العالمية التي حدثت بعد أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار"، "مشكلتنا أن 75% من احتياجات الدولة المصرية تأتي عن طريق الاستيراد، ومن ثم ينعكس التضخم الدولي على أوضاعنا الداخلية".

وتابع: "توجد طروحات لا تمس الأمن القومي يبلغ حجمها 101 مليار دولار، ولن نصل للشهر أبريل المقبل بهذه الحالة المالية، مؤكدًا أن هناك انفراجة ستحدث قبل أبريل المقبل، وفي هذا العام سنشهد تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة على أن تترك الفرصة للقطاع الخاص.

وتابع: وفقا للمعلومات فيه أطروحات جاهزة هتحل مشكلة الدولار بينها مشروعات استثمارية كبرى ، هناك اتجاه من العديد من مؤسسات التمويل الدولي لدعم مصر باعتبارها حجر الزاوية.

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