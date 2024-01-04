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BBC

هاني الناظر يكشف سبب غيابه عن التواصل مع متابعيه

09:51 م الخميس 04 يناير 2024

الدكتور هاني الناظر

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كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، سبب غيابه عن التواصل مع متابعيه على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وذكر في منشور له على "فيسبوك": أحيانًا وللأسف أضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم بسبب جلسات العلاج.

وأضاف: أمَّا هذه الليلة فأنا في فترة تسمحلي بالوجود معكم واستقبال أسئلتكم الطبية في الأمراض الجلدية والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله.

وكان قد عاد الدكتور هاني الناظر، إلى استقبال أسئلة جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رغم إصابته بمرض السرطان.

الدكتور هاني الناظر مرض السرطان المركز القومي للبحوث الأمراض الجلدية

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