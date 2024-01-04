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رئيس الإنجيلية: ميلاد السيد المسيح أمل ورجاء وسط الظروف الصعبة

09:47 م الخميس 04 يناير 2024

القس أندريه زكي يستقبل السفيرة مشيرة خطاب

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كتب- إسلام لطفي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: سعداء بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يقوم بدور إنساني ووطني عظيم على المستوى المحلي والدولي"، مضيفًا: أن ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة.

من جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام لبلادنا مصر.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.

جاء ذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى: السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد الميلاد المجيد

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