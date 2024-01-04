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BBC

مصطفى بكري: تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة قبل شهر إبريل

09:33 م الخميس 04 يناير 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك انفراجة ستحدث قبل أبريل المقبل، وفي هذا العام سنشهد تخارج لجهات سيادية كبيرة من قطاعات كبيرة على أن تترك الفرصة للقطاع الخاص، الذي سيحصل على مساحة أكبر في كافة المجالات.

وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا للمعلومات فإن هناك أطروحات جاهزة من شأنها حلحلة مشكلة الدولار بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كبرى، منوهًا أن هناك طروحات لا تمس الأمن القومي يبلغ حجمها 101 مليار دولار ستتم قبل شهر إبريل المقبل.

وواصل الإعلامي مصطفى بكري "الأزمة مرتبطة بسياسات موروثة من زمن بعيد، صحيح الإصلاح الاقتصادي له انعكاساته لكن لم يكن يوجد بديل غيره"، مؤكدا وجود ممارسات خاطئة تتحملها الحكومة، أهمها عدم مراعاة فقه الأولويات.

ووجه رسالة إلى الحكومة: "تعالوا يا جماعة منستفزش الشعب المصري، ومنخليهوش يحس باليتم، نخلى الطبقة المتوسطة ميسورة، صحيح المشروعات القومية حملت الدولة عبئا كبيرا لكن في المقابل وفرت فرص عمل لـ 5 ملايين، وكان يجب أن يتم تنظيمها بشكل أفضل"

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مصطفى بكري تخارج لجهات سيادية كبيرة الفرصة للقطاع الخاص حلحلة مشكلة الدولار الأزمة مرتبطة بسياسات موروثة

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