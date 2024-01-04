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وزير شئون المجالس النيابية يزور المقر البابوي لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

09:18 م الخميس 04 يناير 2024
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    المستشار علاء الدين فؤاد يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 4 صورة
    المستشار علاء الدين فؤاد يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 4 صورة
    المستشار علاء الدين فؤاد يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 4 صورة
    المستشار علاء الدين فؤاد يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
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كتب- نشأت علي:

توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اليوم الخميس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن داعيًا المولي عز وجل أن يعيده على قداسته والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وأكد على أن وحدة النسيج المصري الفريد والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور، وعلى مكانة الكنيسة المصرية وتاريخها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي والإنساني.

وأشار إلى مدى تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية مصرية معروفة بمواقفها الوطنية المشرفة، وحريصة على نشر ثقافة التسامح والمحبة والتماسك والترابط بين أبناء الوطن.

داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والرخاء، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المستشار علاء الدين فؤاد البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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