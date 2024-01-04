الحكومة تكشف مصير سعر الذهب بعد طرح شهادات بنكية بعائد 27%

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الشهادات التي تم الإعلان عن طرحها مساء اليوم من بنكي مصر والأهلي، ستؤدي لخفض سعر جرام الذهب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لمصراوي، أن قرار طرح الشهادات سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب بشكل مؤكد.

وأوضح أن سعر الجرام ارتفع في مصر خلال عام بعد أن ارتفاعه عالميًا، وطرح الشهادات حاليا سيؤدي في الأغلب للتراجع.

وأكد "فرج": "السعر العالمي وقيمة العملة المحلية وإقبال الناس على الشراء يحددون سعر الجرام، "لو معملش الشهادات دي دلوقتي كان وصل سعر الجرام لـ٣٥٠٠ جنيهًا".

واختتم: "نتوقع أن يقل سعر الجرام ١٥٠ جنيهًا خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر- قررا طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.

ويأتي طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.