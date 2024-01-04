خبير يتوقع تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية جديدة في 2024

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد عبدالهادي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالبورصة المصرية، وخاصة أنها أثبتت قدرتها العالية، وسجلت أكبر ارتفاعات بنسبة 66% في 2023.

وقال عبدالهادي، خلال لقائه عبر برنامج "أرقام وأسواق"، مساء الخميس، أن البورصة المصرية في 2024 ستسجل أرقاما خرافية وقياسية، وخاصة أن الموضوع مرتبط بالطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت 5.6 مليار دولار في 2023 ومتوقع طروحات قوية وعالية الفترة المقبلة في 2024، وكل هذا سيسهم في ارتفاعات البورصة المصرية.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشار إلى متانة الاقتصاد المصري، وقال إن هناك أخبارا إيجابية عن المفاوضات المقبلة، وهذا سينعكس على سعر الدولار في الانخفاض، وبالفعل الدولار انخفض في السوق المصري، ومع وصول الدفعات من صندوق النقد، وتفعيل برنامج الطروحات الدولارية، فالأمر سيختلف تمامًا.

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