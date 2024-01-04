وزير الإنتاج الحربي يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد سامي:

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على مصر وشعبها الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكدا أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

وتوجّه البابا "تواضروس الثاني" بالشكر لوزير الإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وأن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

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