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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية في مجال سلامة الغذاء

02:01 م الخميس 04 يناير 2024
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب
  • عرض 4 صورة
    أكاديمية مصر للطيران للتدريب
  • عرض 4 صورة
    أكاديمية مصر للطيران للتدريب
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كتب- محمد عبيد:

نظمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، دورة تدريبية في مجال سلامة الغذاء بعنوان "Food Safety Onboard" لعدد كبير من الشباب بواسطة "شركة ميديكس للتدريب وتكنولوجيا التعليم"، لتنمية الوعي لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل في هذا المجال، في إطار حرص الأكاديمية على التوجه نحو التوسع في تقديم خدماتها التدريبية بهدف نقل الخبرات وتقديم كل سبل الدعم للشباب.

البرنامج التدريبي يتضمن جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين متمثلة في طرازات (A320, A320neo, A220, A330/ B737 ,B777)، وتدريب مهندسي صيانة الطائرات، وجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET.

كما يتضمن تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة CST، وتم تقديم شرح عملي لما تم دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية استلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل آمن يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيرًا يتم تسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تقدم العديد من الدورات التدريبية المختلفة في مجال سلامة الغذاء.

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب جال سلامة الغذاء ورات تدريبية ركة ميديكس

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