بعد ضم 15 مليون مواطن.. ما عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر حتى نهاية العام 2023، بعد العمل على إضافة العديد من الفئات خلال الشهور الماضية.

وبحسب التقرير الذي حصل عليه مصراوي، جرى إضافة 15 مليون مواطن جديد على الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة زيادة ٢٨% في أعداد المنتفعين، ليبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر ما يجاوز 69 مليون منتفع.

كما تم إضافة 40 قسمًا وخدمة جديدة بمستشفيات الهيئة، ليبلغ إجمالي ما تم إضافته من خدمات وأقسام جديدة خلال خطة الهيئة إلى 120 قسمًا وخدمة جديدة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ منظومة التوسع الرأسي باستحداث 96 عيادة مسائية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والحد من التكدس، في حين بلغ التردد عليها خلال عام 3.9 مليون مواطن.

ولفت التقرير إلى التوسع في خدمة العيادات المتعاقدة من خلال التعاقد مع 15 عيادة خاصة.

وفي سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى إصدار حوالي 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لـ 2.2 مليون مريض بتكلفة 18.5 مليار جنيه.

كما تم مناظرة حوالي 500 ألف طلب لكارت الخدمات المتكاملة أمام اللجان الطبية، مع حوالي 100 ألف طلب للحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

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