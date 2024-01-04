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وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد بالكاتدرائية

01:31 م الخميس 04 يناير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة، صباح الخميس، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد.

وأكد وزير الأوقاف، أن فهم صحيح الدين ضرورة لتحقيق العيش المشترك، وأن التسامح الديني منهج حياتنا، وأن العمل المشترك لصالح الوطن أحد أهم أهدافنا، وأن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي.

وأكد وزير الأوقاف أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا حقوقًا وواجبات، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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محمد مختار جمعة البابا تواضروس عيد الميلاد الكاتدرائية

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