محافظ القاهرة: استمرار الدفع بالكوادر الشابة والمرأة في الوظائف القيادية بالمحافظة

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية عمل القاهرة، ومدير عام التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة، لاختيار الأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة في عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة المصرية لرفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة أجرت المقابلات الشخصية لـ 9 من المتقدمين، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

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