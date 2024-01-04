نعينع قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، بإلقاء خطبة الجمعة حول "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل"، ويتلو القرآن الشيخ أحمد نعينع.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن تخصيص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لترشيح عدد من الأطباء للتوعية بأبعاد المشكلة السكانية بالمساجد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة من أجل التعاون لزيادة وعي المصلين بقضايا الصحة والسكان خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن أن البعض يعتقد أن المشكلة السكانية تتمثل في الجانب الاقتصادي فقط في حين أن الأمر له أبعاد كثيرة مهمة.

وأوضح وزير الأوقاف أن هناك خطة موضوعة لزيادة التعاون بين وزارة الأوقاف والصحة والسكان خلال الفترة المقبلة فيما يخص قضية الصحة الإنجابية.