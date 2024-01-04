الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 4 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تبقى الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.