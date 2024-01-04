سمير فرج: روسيا لا تزال قوة اقتصادية وعسكرية عظمى برغم العقوبات

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، مستجدات الصراع العسكري الروسي – الأوكراني، مشيرا إلى أن دخول أوكرانيا حلف الناتو كان شرارة هجوم الروس على أوكرانيا، مما أثر على تجارة الحبوب حول العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي دولة تدخل الحرب يتم استنزافها اقتصاديا، لافتا إلى أن دول أوروبا الكبرى (ألمانيا- فرنسا – بريطانيا) بجانب الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا ضد روسيا، مشددا على أن روسيا ما تزال قوة اقتصادية وعسكرية عظمى برغم العقوبات عليها.

وبشأن علاقات مصر وأمريكا، أشار الخبير العسكري إلى أن مصر تأخذ معونات من الولايات المتحدة بـ مليار و300 مليون دولار سنويا، مشددا على أن استراتيجية أمريكا باراك أوباما هي أسوأ استراتيجية رئاسية تم التعامل معها، منوها أنه الرئيس الأمريكي الأسبق يكره مصر.

وبشأن 25 يناير وموقف أمريكا، استكمل سمير فرج قائلا: اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بمساهمة أمريكا في صناعة 25 يناير، عن طريق التضييق على نظام الرئيس حسني مبارك، ودعم النشطاء.

ونوه سمير فرج إلى أن السفيرة فايزة أبو النجا التقت للمشير حسين طنطاوي بخصوص تقديم أمريكا 50% من المساعدات لمنظمات المجتمع المدني التي تم تدريبها في صربيا لعمل 2011، مختتما:"تم إلقاء القبض عليهم والرئيس مبارك لم يذهب لأمريكا لـ6 سنوات بسبب القضية الفلسطينية.

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