نشرة منتصف الليل| خطة استخدام المقرات القديمة للوزارات وتوجيه عاجل للمدارس بسبب الجديري المائي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها؛ إعلان حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ومد فترة تلقى طلبات التحويل إلى شقق سكن لكل المصريين 3 حتى 15 يناير الجاري.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. "متحدث الحكومة" يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.

وبشأن التعويم للجنيه المصري، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أن هذا الملف يعود اختصاصه للبنك المركزي، مبينا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.

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توجيه عاجل من التعليم للمدارس بعد انتشار الجديرى المائي

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس.

يأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازي وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

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طقس الخميس.. الأرصاد: أمطار بنسبة 40% بهذه المناطق وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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رئيس "مصر السيادي" يكشف خطة الاستخدام الأمثل لمقرات الوزارات بوسط البلد

استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جهود الصندوق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تساءل عن دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وما قامت به خلال الفترة السابقة، وقال: بعد مرور خمس سنوات علي صدور قانون الصندوق السيادي لدينا عدة أسئلة عن عدد الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، وقيمة الصفقات التي قام بها الصندوق الفترة السابقة؟، ما هى الرؤية المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة؟، ما هى رؤية الوزارة والصندوق في التعامل مع مربع الوزارات بعد النقل للعاصمة الإدارية؟.

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مدبولي عن تذاكر المترو وفاتورة الأدوية:"عارفين المواطن بيتحمل أعباء قد إيه".. ونلمس نبض الشارع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة الأدوية التي تصرف مجانًا وصلت إلى 22 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الأسمدة، ولبن الأطفال.. وغيرهما، وهذا تقدير من الدولة للموقف، نعلم أن المواطن "يتحمل أعباء قد إيه، وبنلمس نبض الشارع".

وتابع رئيس الحكومة: "وزير النقل من 3 سنين قال إنه محتاج 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول للمترو، والدولة تحملت، عشان كان البديل إنه هيقف نتيجة إن مفيش صيانة له، كان وارد استخدم المبلغ ده في حاجة تانية لو التذكرة كانت بتغطِّي تشغيله".

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سكن لكل المصريين 3.. قرار عاجل من الإسكان بمد مواعيد التقديم للتحويلات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ "سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف الوزير - في بيان - أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين 3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

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الدعم وزيادة الأسعار.. أبرز تصريحات مدبولي بعد أول اجتماع للحكومة في 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء:"استمرارا لحرصنا على متابعة نبض الشارع المصري، وكل ما يثار حول عدد من القضايا وما يقال عن الحكومة، ولا سيما ما أثير مؤخرا من انتقادات وملاحظات للحكومة من جانب البعض حول قرارات رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، فإنني أنتهز هذه الفرصة لشرح تفاصيل تلك النقاط المهمة المتعلقة بهذه القضية؛ حتى يتسنى للجميع وخاصة المعنيين بالشأن العام واتجاهات الرأي العام أن يكونوا على بينة من الأمر كله بشأن ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات تنحاز فيها للمواطن المصري البسيط.

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