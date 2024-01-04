في اليوم العالمي للغة "برايل".. ندوة ومعرض وحفل بقصر الأمير طاز مساء الخميس

كتب- محمد شاكر:

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالا باليوم العالمى للغة برايل، وذلك بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز- خلف قسم الخليفة - فى الخامسة مساء اليوم الخميس 4 يناير.

حيث تقام ندوة ذات خمسة محاور وهي: "برايل من العجز إلى الإعجاز.. كيف تتحول المحنة إلى منحة" ‏يقدمها علاء عبد ‏الحليم عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة, وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين ‏وخبير التنمية البشرية ‏مدير عام قطاع الخدمات الاجتماعية بجامعة القاهرة.

"استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الاعاقة البصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" د. محمد صالح الإمام أستاذ التربية الخاصة جامعة عمان العربية ، مستشار وزارة التعليم السابق، مستشار الجامعة الافروآسيوية.

أما المحور الثاني فهو، " دور الوسائل المساعدة في توفير الاتاحة لذوي الإعاقة البصرية "تقدمها هدي علي الانشاصي خبير الاعاقة بوزارة التربية و التعليم ، أمين عام الاتحاد العام لذوي الاعاقة ، مدرب باكاديمية المعلم و مراجع خارجي بالهيئة القومية للجودة.

كما تقدم د. هادية صابر رئيس جمعية (البلد اليوم) للتنمية ورقة عمل بعنوان: نحو محو أمية برايل.

ويقدم المهندس عادل فؤاد جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ورقة بحثية بعنوان: "برايل وآليات السياحة الميسرة".

يتضمن برنامج الأمسية افتتاح معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة بريل، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والامل.

وتختتم الفاعلية بحفل فنى لأوركسترا النور والأمل.